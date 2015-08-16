У Мексиці під пірамідою в священному місті майя Чічен-Іці виявили озеро

Відкриття зробили дослідники з Інституту геофізики та інженерного факультету Національного автономного університету Мексики в ході польових робіт з використанням методу тривимірної електротомографії, повідомляє ТАСС.

Виявлений підземний природний об'єкт має приблизно 25-30 метрів в ширину і 20 в глибину.

"Таке нерідко зустрічається в районах, де присутні карстові явища, таких як Юкатан, - зазначив один з авторів дослідження Рене Чавес Сегура. - Як правило, на глибині ці природні провали (сеноти) пов'язані між собою і формують мережу тунелів, де вода вільно переміщується; так утворюється природна водна мережа всього півострова".

За словами вченого, тепер археологам потрібно відповісти на питання, чи знали майя про існування підземного озера до будівництва піраміди.

Чічен-Іца був заснований, ймовірно, в VI столітті нашої ери. До XVI століття, коли почалася іспанська колонізація Америки, він вже кілька сот років перебував у запустінні. Піраміда Кукулькана - бога вітру і води, вогню і повітря - вважається однією найвизначніших пам'яток стародавнього міста, який у 1988 році був внесений до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Наразі він користується дуже великою популярністю серед туристів, які приїжджають до Мексики, і щорічно його відвідують більше мільйона осіб", - повідомляє видання.

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