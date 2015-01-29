"Лікарі без кордонів" мають намір покинути Судан

Таке рішення викликане тим, що влада країни навмисно перешкоджають роботі лікарів в зонах конфлікту, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожООН звинуватила армію і повстанців Південного Судану у викраденні гуманітарної допомоги

Як стверджують в організації, влада Судану систематично блокує доступ лікарів до регіонів - Дарфур і Блакитний Ніл, де сотні тисяч людей потребують гуманітарної допомоги.

Минулого тижня "Лікарі без кордонів" звинуватили військово-повітряні сили Судану в тому, що вони навмисно бомбили лікарню в Нубійських горах.