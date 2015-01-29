"Лікарі без кордонів" мають намір покинути Судан
10:22, 29 січня 2015Світ
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Благодійна організація "Лікарі без кордонів" заявила про те, що відкликає своїх співробітників зі Судану.
REUTERS
Таке рішення викликане тим, що влада країни навмисно перешкоджають роботі лікарів в зонах конфлікту, передає Бі-бі-сі.
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Як стверджують в організації, влада Судану систематично блокує доступ лікарів до регіонів - Дарфур і Блакитний Ніл, де сотні тисяч людей потребують гуманітарної допомоги.
Минулого тижня "Лікарі без кордонів" звинуватили військово-повітряні сили Судану в тому, що вони навмисно бомбили лікарню в Нубійських горах.
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