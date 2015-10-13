Apple представила оновлені iMac

Зміни торкнулися, в першу чергу, екранів 21,5-дюймових моделей: в якості опції для них став доступний дисплей Retina 4K, повідомляє Lenta.ru. У всі 27-дюймові iMac будуть встановлені дисплеї Retina 5K. Підвищена продуктивність машин: 21,5-дюймова модель отримала процесор Intel Core п'ятого покоління і поліпшені графічні процесори Intel Iris Pro Graphics, 27-дюймова - Intel Core шостого покоління і графічні процесори AMD. На кожну модель предвстановлять OS X El Capitan.

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Оперативної пам'яті у всіх по 8 ГБ з можливою конфігурацією до 32 ГБ. Крім того, у середній та старшій моделях опціонально можна встановити SSD ємністю до 1 ТБ, а в молодшій вона обмежена 512 ГБ. Плюс у флагманському iMac за додаткові гроші Apple пропонує потужну відеокарту AMD Radeon R9 M395X з 4 ГБ відеопам'яті GDDR5. Але все це поки що доступне лише в США, повідомляє iphones.ru. В іншому комп'ютери залишилися незмінними у порівнянні з торішніми моделями, тобто, виконані з алюмінію і скла, оснащені слотом для карт SDXC, чотирма портами USB 3.0, двома - Thunderbolt 2, одним - Gigabit Ethernet і роз'ємом для навушників.

Додатково Apple представила оновлену лінійку бездротових аксесуарів, в тому числі клавіатуру Magic Keyboard, мишу Magic Mouse 2 і трекпад Magic Trackpad 2. Пристрої оснащені акумуляторами: компанія врахувала критику на адресу попередньої моделі Magic Mouse, для якої потрібні одноразові АА-батарейки.