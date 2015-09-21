Apple запускає виробництво нових дисплеїв iMac

21,5-дюймовий пристрій матиме розподільну здатність екрану 4К, повідомляє Ірһопеѕ.ru.

"Неназване джерело з Тайваню, близьке до виробника комплектуючих для iMac, повідомляє про старт виробництва нових 21,5-дюймових дисплеїв з роздільною здатністю 4К (4096 x 2304 пікселів)", - говориться в повідомленні.

Щільність пікселів складе 218 пікселів на дюйм, аналогічно 27-дюймового iMac з роздільною здатністю 5К. Початкові поставки нових дисплеїв оцінюються в кількості від 1,4 мільйона до 1,5 мільйона одиниць.

"В оновленому iMac очікується збільшення обчислювальної та графічної продуктивності завдяки новітнім процесорам від Intel Skylake. Зовнішній дизайн пристрою залишиться незмінним", - наголошується в статті.

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Виробництво нового екрану з роздільною здатністю 4К виглядає логічним продовженням оновлення дисплеїв всієї лінійки продуктів iMac. Анонс нового 21,5-дюймового пристрою очікується в 4 кварталі цього року.