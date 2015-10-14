Cassini зробила нове фото супутників Сатурна
06:30, 14 жовтня 2015Наука та IT
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Агентство NASA опублікувало нову фотографію супутників Сатурна — Мімаса та Пандори.
Знімок зробила орбітальна станція Cassini / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Як повідомляється на сайті агентства, знімок зробила орбітальна станція Cassini 26 липня 2015 року з відстані приблизно в 781 тисячу кілометрів від Пандори і 1,4 мільйона кілометрів від Мімаса, передає DT.ua.
Пандора – природний супутник Сатурна, своєю гравітацією впливає на кільце F Сатурна.
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Мимас — природний супутник Сатурна розміром близько 400 кілометрів, складається в основному з водяного льоду з вкрапленням каменів.
Раніше УНІАН повідомляв, що станція Cassini передала унікальне зображення, на якому видно два супутники Сатурна на тлі кілець планети. На знімку зображені супутники Прометей і Пандора.
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