Cassini зробила нове фото супутників Сатурна

Як повідомляється на сайті агентства, знімок зробила орбітальна станція Cassini 26 липня 2015 року з відстані приблизно в 781 тисячу кілометрів від Пандори і 1,4 мільйона кілометрів від Мімаса, передає DT.ua.

Пандора – природний супутник Сатурна, своєю гравітацією впливає на кільце F Сатурна.

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Мимас — природний супутник Сатурна розміром близько 400 кілометрів, складається в основному з водяного льоду з вкрапленням каменів.

Раніше УНІАН повідомляв, що станція Cassini передала унікальне зображення, на якому видно два супутники Сатурна на тлі кілець планети. На знімку зображені супутники Прометей і Пандора.