"МТС Україна" офіційно стає Vodafone

Один з найбільших українських мобільних операторів «МТС Україна» підписала договір про стратегічне партнерство з британською компанією Vodafone, що передбачає використання українським оператором бренду Vodafone.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив генеральний директор «МТС Україна» Олег Проживальський.

«Вчора ми підписали договір про стратегічне партнерство і використання бренду Vodafone», - сказав він.

За його словами, розширене партнерство з Vodafone дасть змогу поліпшити тарифи в роумінгу в тих країнах, де присутня британська компанія.

«Коли ви поїдете до однієї з 14 країн, де присутня Vodafone, ви отримаєте там кращі тарифи на роумінг. Міжнародні дзвінки в 60 країн світу, де Vodafone має партнерство, будуть дешевшими», - зазначив Проживальський.

Він також повідомив, що з 16 жовтня «МТС Україна» припиняє просування свого бренду, а всі наступні запуски мережі третього покоління зв'язку 3G здійснюватимуться під брендом Vodafone. Так, поступово всі власні магазини українського оператора будуть переведені на новий бренд. Зокрема, сьогодні компанія закриє головний брендовий магазин на Хрещатику в Києві, а приблизно через місяць він відкриється під логотипом Vodafone.

Крім того, поступово здійснюватиметься перехід на нові внутрішні тарифи, під час якого спочатку діятимуть паралельно і старі розцінки «МТС Україна» і нові Vodafone.

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За словами директора з розвитку партнерських ринків Vodafone Стефано Гастаута, співпраця двох операторів також передбачає, що в наглядовій раді «МТС Україна» з'явиться представник Vodafone. Крім того, фахівці британського оператора займуть ключові позиції у «МТС Україна». Гастаут також повідомив, що співпраця передбачає лише використання бренду і нових послуг, а компанія Vodafone не одержувала частку в українському операторі «МТС Україна». У той же час він відмовився коментувати фінансові питання та інші подробиці угоди.

Як наголошується в прес-релізі операторів, запуск послуг 3G під брендом Vodafone в Україні буде завершено вже найближчим часом протягом декількох місяців.

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Довідка УНІАН. «МТС Україна» є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 млн абонентів.

100% акцій «МТС Україна» належать компанії Prelludium B. V. (Нідерланди). Оператор входить до міжнародної телекомунікаційної групи МТС.

Vodafone — британська компанія, один з найбільших телекомунікаційних операторів у світі. Компанія працює в 26 країнах і має партнерські угоди з операторами ще в 55 країнах світу. Станом на 30 червня 2015 року Vodafone надає послуги майже 450 млн абонентів мобільного зв'язку і 12 млн користувачів фіксованого інтернету.