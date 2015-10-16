У ЗМІ з'явилися перші відомості про нову приставку Nintendo

Згідно з отриманою виданням The Wall Street Journal від неназваних джерел інформації, форм-фактор пристрою поки точно не визначено, повідомляє Lenta.ru.

З найбільшою ймовірністю він буде складатися з декількох модулів. Основний модуль - призначена для домашнього використання ігрова консоль. До неї буде додаватися як мінімум один портативний модуль. Джерела уточнюють, що цей модуль зможе працювати як повністю самостійна приставка, на відміну, наприклад, від забезпеченого сенсорним екраном контролера для консолі Wii U.

Повідомляється, що програмне забезпечення для розробки софта вже розсилають партнерам, щоб ті встигли підготувати стартову лінійку ігор до запуску консолі. За даними The Wall Street Journal, NX може надійти в продаж вже в 2016 році.

Ігрова консоль NX була анонсована в березні 2015 року. Тоді Nintendo не став докладно розповідати про пристрій, уточнивши, що представить додаткову інформацію про нього в 2016 році. Необхідність представлення в компанії пояснили бажанням підкреслити, що Nintendo не відмовляється від розробки спеціалізованих ігрових платформ, незважаючи на плани зі створення мобільних ігор.

У нинішньому поколінні приставок Nintendo пропонує портативну двоекранну Nintendo 3DS (недавно на ринку з'явилася її оновлена версія 3DS New) і домашню Wii U.