Вартість акцій Microsoft виросла до 15-річного максимуму

Ціна акцій компанії Microsoft досягла 15-річного рекорду, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

Їхня вартість зросла на 8,3% до 52 доларів - рівня, якого не досягала з 2000-го року. Причиною підйому стало те, що компанія побила рекорди по прибутку.

"З липняWindows 10 встановлений на 110 мільйонів пристроїв - втричі більше, ніж було встановлено Windows 7 протягом аналогічного періоду часу. Більшість з цього числа - це комп'ютери приватних споживачів, проте 8 мільйонів встановлено на комп'ютерах в бизнесфере", - говориться у повідомленні.

За словами фінансового директора Microsoft Емі Худ, пошукова система Bind, створена компанією, досягла "важливого етапу" - вперше стала рентабельною. У Microsoft очікують, що пошуковик продовжить приносити прибуток.

Згідно з опублікованим звітом Microsoft з першого фінансового кварталу, чистий прибуток в липні-вересні склав 4,6 мільярда доларів, або 0,57 долара в розрахунку на акцію. Минулого фінансового року за аналогічний період ці показники становили 4,54 мільярда доларів та 0,54 мільярда доларів. Виручка компанії зменшилася на 12% - до 20,38 мільярда доларів, виручка без врахування разових факторів - 21,7 мільярда доларів.