Viber отримав підтримку Apple Watch

Апдейт з індексом 5.6.1 вийшов мінорним, автори не стали акцентувати увагу на можливостях нової програми. Як зазначає iphones.ru крім заявленої функції інших змін у програмі не сталося.

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На даний момент у Viber на годиннику можна лише отримувати і відправляти повідомлення, і так само використовувати стікери.

На більше програма на платформі watchOS 2 поки не здатна.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що дефект в розумних годинниках змусив Apple обмежити партії пристрою. Вада була знайдена в ключовому компоненті Taptic Engine — вібромоторі, який за допомогою тактильного повідомлення інформує користувача про нові повідомлення та інші дії, а також відповідає за передачу пульсу.