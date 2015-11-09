Російський суд назавжди заблокував RuTracker.org
12:26, 09 листопада 2015Наука та IT
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Мосміськсуд виніс рішення про довічне блокування торрент-трекера RuTracker.org за позовом видавництва «Ексмо». Тепер у RuTracker.org є місяць на оскарження — перш ніж рішення вступить в силу
«Ексмо» подало позов до RuTracker.org 23 вересня
Про це повідомив виконавчий директор Асоціації із захисту авторських прав в інтернеті Максим Рябико. Вона представляє інтереси «Ексмо» в цьому процесі.
Як повідомляє РБК, тепер у ресурсу є місяць на оскарження рішення, перш ніж воно набере чинності і «Ексмо» отримає виконавчий лист, з яким зможе звернутися в «Роскомнадзор» для забезпечення довічного блокування сайту.
Видавництво «Ексмо» подало позов до RuTracker.org 23 вересня.
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