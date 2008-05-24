В Україні дозволено використовувати поліпшене ядерне паливо з Росії

Державний комітет ядерного регулювання України завершив процес ліцензування використання покращеного російського ядерного палива ТВСА і дозволив застосовувати його на атомних станціях України без обмежень.

Про це УНІАН повідомив віце-президент НАЕК «Енергоатом» Володимир БРОННИКОВ.

Він уточнив, що Держатомрегулювання ухвалив таке рішення в травні за підсумками розгляду документації, наданої «Енергоатомом».

"ТВСА пройшли всю кампанію, до них немає зауважень ні щодо критичних параметрів, ні щодо поведінки конструкцій. Ми представили регулятору всі документи щодо кампанії, і регулятор дав дозвіл на повне завантаження", - сказав він.

Першою українською АЕС, яка почала використовувати російські збірки нового покоління, була Запорізька АЕС, що завантажила їх в 2003 році до третього блоку.

ТВСА - тепловиділяюча збірка нового покоління з жорстким каркасом, стійким до формозмінення, виробництва російського концерну «ТВЕЛ». ТВСА забезпечує можливість значного підвищення ефективності паливовикористання на АЕС за рахунок збільшення глибини вигорання палива і забезпечення тривалого експлуатаційного ресурсу. При допустимій сьогодні на АЕС України глибині вигорання палива 55 МВт доб./кг урану ТВСА має можливість досягнення глибини вигорання палива 68 МВт доб./кг урану і можливість її використання в різних паливних циклах, таких, як діючий на АЕС України чотирирічний цикл, упроваджуваний на АЕС Росії п`ятирічний цикл і цикл з трьома перевантаженнями через 18 місяців. Також ТВСА може експлуатуватися в режимі добового регулювання потужністю енергоблоку АЕС.