Обама дозволив американським компаніям видобувати корисні копалини на астероїдах

Президент США Барак Обама підписав закон, що дозволяє американським компаніям видобувати корисні копалини на астероїдах.

Згідно з документом, підприємці можуть залишати собі всі здобуті ресури, держава не стане їх забирати, пише Медуза.

У Конгресі, через який також пройшов закон, стверджують, що новий закон не порушує міжнародних зобов'язань США.

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Видання Phys.org звертає увагу на те, що зараз діють два головних документа про дослідження космосу: Договір про космос 1967 року і Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979 року.

У відповідності з цими договорами, всі країни мають право на дослідження космосу, але вони не можуть втручатися у процеси на інших планетах. Наприклад, строго регулюється те, що не можна заносити мікроорганізми з Землі, туди, де вони зможуть вижити. Це ускладнить дослідження, оскільки вчені не будуть знати, це земні організми або інопланетні.