У США виявили боброві греблі віком півтори сотні років

Американський еколог, порівнюючи карту бобрових гребель, опубліковану 1868 року та сучасні дані аерофотозйомки, дійшла висновку, що греблі можуть зберігатися протягом тисячі років, повідомляють РИА Новости з посиланням на портал Science News.

Зазначається, що в ході роботи Джонстон аналізувала ареал розселення північноамериканського бобра (Castor canadensis) у водоймах Верхнього півострова штату Мічиган. Вчена порівняла карту бобрових гребель, опубліковану 1868 року бізнесменом і політиком Генрі Морганом, з новими даними, включаючи аерофотозйомку.

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"Висновки дослідження показують, що 46 з 64 гребель (близько 75 відсотків), які були відмічені на карті 1868 року, збереглися до теперішнього часу. Таким чином, попри те, що середня тривалість життя північноамериканського бобра становить близько десяти років, боброві греблі можуть зберігатися протягом тисячі років", - резюмує Експерт.