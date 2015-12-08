Вчені розробили відеокамеру, здатну "заглядати" за кут стіни (відео)

Вчені не перший раз налаштовують камери на те, щоб «заглядати за кут».

Однак нині існуючі методи потребують чимало часу для виявлення цілі — через що полювання за рухомими об'єктами та відстеження їх переміщення в реальному часі залишається невирішеним завданням, повідомляє Lenta.ru за інформацією журналу Nature Photonics.

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Нова система, спроектована Женев'євою Гарепі (Genevieve Gariepy), Даньеле Фаччо (Daniele Faccio) та їх колегами з Університету Херіота-Уатта, складається з двох елементів: лазера і камери на однофотонних лавинних діодах, яка відрізняється високою чутливістю і швидким спрацьовуванням. Інженери вистрілили потік коротких лазерних імпульсів у бік підлоги, прямо перед кутом. Підлога розвіяла ці імпульси, які в результаті «вдарили» по прихованому за рогом об'єкту — ляльці з піноматеріалу, висотою до 30 сантиметрів.

Імпульси відбилися від об'єкта, і потрапили в поле зору камери. За часом прольоту світлових імпульсів та розсіяння світла система створює собі уявлення про розташування прихованого об'єкта. Апарат дозволяє відслідковувати переміщення останнього з інтервалом всього в три секунди, на відстані до метра. Надалі інженери планують навчити систему реконструювати тривимірну форму прихованих об'єктів.

Знадобиться новий апарат в системах відеоспостереження і для попередження зіткнень транспортних засобів.

В січні 2015 року той же колектив авторів створив іншу надчутливу камеру і зняв на відео, як лазерний пучок відбивається від дзеркал.