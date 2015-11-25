Вчені створили унікальну цифрову камеру без лінз (фото, відео)

Дослідники з Університету Вільяма Маршу Райса розробили прототип плоскої безлінзової цифрової камери під назвою FlatCam.

З доповіддю виступлять автори в грудні на Extreme Imaging Workshop в Чилі, з коротким описом принципу роботи FlatCam можна ознайомитися на сайті університету, пише N+1.

FlatCam являє собою матрицю, на яку накладено спеціальну маску з безліччю отворів. Маска перетворює FlatCam на масив пінхол-камер, а для отримання прийнятного виду знімка дані з оптичного сенсора піддаються програмній обробці на комп'ютері.

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Створені вручну прототипи камери дозволяють отримати протягом декількох секунд зображення роздільною здатністю 512×512 пікселів, проте розробники впевнені, що при більш досконалому алгоритмі декодування можна прискорити отримання результату і навіть вивести прев'ю у режимі реального часу.

Як відзначають розробники, головна перевага FlatCam - відхід від традиційного використання лінз, що дозволяє істотно зменшити і здешевити кінцеву вартість камери. При цьому багато сучасних мобільних телефонів достатньо потужні, щоб обробляти дані, що надходять, і відновлювати зображення.