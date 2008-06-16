Вартість музею космонавтики може скласти 20-30 млн. грн.

У Полтаві планують побудувати музей космонавтики.

Про це журналістам повідомив губернатор Полтавської області Валерій АСАДЧЕВ.

«Ми хочемо побудувати його в комплексі з музеєм авіації. Було б добре, якби доповнити його планетарієм. Наступного року хотілося б зробити проект», – сказав В.АСАДЧЕВ.

За його словами, вартість такого музею може скласти 20-30 млн. грн.

«На сьогодні в музеї авіації вирішується питання про передачу їм літаків і іншої авіаційної техніки», - сказав губернатор.