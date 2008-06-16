Вартість музею космонавтики може скласти 20-30 млн. грн.
03:18, 16 червня 2008Наука та IT
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Полтавський губернатор має плани
У Полтаві планують побудувати музей космонавтики.
Про це журналістам повідомив губернатор Полтавської області Валерій АСАДЧЕВ.
«Ми хочемо побудувати його в комплексі з музеєм авіації. Було б добре, якби доповнити його планетарієм. Наступного року хотілося б зробити проект», – сказав В.АСАДЧЕВ.
За його словами, вартість такого музею може скласти 20-30 млн. грн.
«На сьогодні в музеї авіації вирішується питання про передачу їм літаків і іншої авіаційної техніки», - сказав губернатор.
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