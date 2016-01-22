Вчені з'ясували, що тривалий сон у вихідні знижує ризик розвитку діабету

Для дослідження були відібрані 19 здорових молодих людей, передає "Газета.ру". У першому випадку їм було дозволено проводити в ліжку вісім з половиною годин протягом чотирьох ночей. У другому випадку ті ж добровольці були позбавлені довгого сну: їм дозволялося спати лише чотири з половиною години протягом чотирьох ночей поспіль. Згодом їм було дозволено надолужити згаяне і протягом двох ночей спати приблизно по десять годин. Потім дослідники визначали чутливість випробовуваних до інсуліну (один з показників ризику розвитку діабету).

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Після чотирьох ночей недостатнього сну ризик розвитку діабету в піддослідних збільшився на 16%. Однак після двох ночей тривалого сну чутливість до інсуліну і ризик розвитку діабету поверталися до значень, відповідних діб з нормальним рівнем сну. Автори дослідження запевняють: це означає, що довгий сон у вихідні корисний для здоров'я і знижує ризик розвитку діабету другого типу.

Примітно, що нещодавно було опубліковано дослідження, яке свідчить про небезпеку довгого сну на вихідних. На думку вчених із США, така звичка загрожує збільшеним ризиком розвитку діабету, ожиріння і хвороб серця і судин.