Вчені оголосили про прорив у дослідженні шизофренії, виявивши її генетичну причину

Про відкриття повідомляється в журналі Nature, передає Lenta.ru. За останні роки в науці зібрано чимало інформації про біологічне коріння шизофренії - ролі генних мутацій, імунної системи і мікробіома у розвитку хвороби. Групі дослідників з США вдалося знайти у шизофреніків варіант гена, дія якого пояснює всі ці явища.

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Генетики і психіатри зібрали величезну базу даних по 65 тис. осіб з 30 країн і почали шукати генні мутації з найсильнішим зв'язком з шизофренією. Одним з кандидатів був варіант гена C4.

Відомо, що цей ген відповідає за вироблення білка, що відзначає патогенні мікроорганізми для подальшого знищення їх імунною системою. Однак C4 також застосовується в синаптичному прунінгу - це видалення надлишкових зв'язків у мозку для посилення найбільш часто використовуваних "шляхів". Відбувається прунінг під час статевого дозрівання.

Експерименти на мишах показали, що посилена експресія C4 дає більш інтенсивне "підстригання" синапсів. Саме це, вважають вчені, підвищує ймовірність розвитку шизофренії. Відзначається, що симптоми шизофренії починають виявлятися в підлітковому віці. Нову гіпотезу підтверджує і факт щодо невеликої кількості синапсів в корі головного мозку у дорослих пацієнтів. Ймовірно, аномальна експресія C4 впливає і на імунну систему людей, які страждають від шизофренії.

Нове відкриття дало медикам надію створити більш ефективні ліки для лікування і навіть профілактики шизофренії (шляхом запобігання зайвому синаптичному прунінгу). Сучасні препарати в основному націлені на купірування симптомів хвороби - марення і галюцинацій.

Фахівці все частіше висловлюють думку, що шизофренія являє собою не хворобу, а синдром - кодове слово, що забезпечує комунікацію між психіатрами, пацієнтами та вченими. Різноманіття симптоматики породило суперечки про те, є чи шизофренія єдиним захворюванням або являє собою діагноз, за яким криється низка окремих синдромів. Всі попередні спроби знайти генетичну основу шизофренії закінчувалися провалом.