Люксембург оголосив про плани почати видобуток ресурсів у космосі

Мова йде про видобуток мінеральних ресурсів на астероїдах, які знаходяться недалеко від Землі, передає Бі-бі-сі. Ініціатива уряду Люксембургу спрямована на "розвиток абсолютно нової космічної індустрії, яка дасть безпрецедентно широкий доступ до мінеральних ресурсів на навколоземній орбіті і за її межами".

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"Мета ініціативи - стимулювати економічний розвиток на Землі", - йдеться в прес-релізі міністерства.

Першим кроком до видобутку мінералів в космосі буде встановлення законодавчих рамок з тим, щоб "приватні оператори, що працюють в космосі, могли бути впевнені, що їх права на мінерали, здобуті на астероїдах, будуть захищені", - йдеться в документі.

Крім того, уряд Люксембургу інвестує у відповідні наукові проекти і, можливо, в компанії, які працюють у цій сфері.

За словами колишнього директора Європейського космічного агентства Жан-Жака Дордена, незважаючи на те, що проект на перший погляд здається фантастичним, науково-технологічна база для його здійснення вже існує.

"Ця ініціатива показує, що європейці люблять інновації і готові йти на великі ризики, коли ставки високі. Це футуристичний проект, але він твердо стоїть на землі - в Європі та в світі досить технологічних потужностей для його втілення", - цитуються в прес-релізі слова Жан-Жака Дордена.