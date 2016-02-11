Британський астронавт зняв з борту МКС відео блискавок

Деякі астронавти (наприклад, нинішній командир екіпажу МКС Скотт Келлі) пройшли спеціальний курс фотографічної майстерності перед відправкою в космос, передає Lenta.ru. Скотт Келлі провів для Тіма Піка спеціальний майстер-клас, пояснивши, як правильно робити знімки з борту МКС. Крім того, з 2015 року NASA вчить астронавтів активно користуватися соціальними мережами.

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Військовий льотчик у відставці майор Тім Пік прибув на МКС у складі міжнародного екіпажу 15 грудня. Він став першим громадянином Великобританії, який відправився в космос під егідою Європейського космічного агентства. Разом з ним на станцію були доставлені російський космонавт Юрій Маленченко і американський астронавт Тімоті Копра. Крім того, на МКС знаходяться два космонавти-бортінженери Роскосмосу (Сергій Волков і Михайло Корнієнко) і командир 46-го екіпажу, астронавт NASA Скотт Келлі.