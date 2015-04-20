Sony показала конкурента iPhone та флагманів Samsung (фото)

Японська Sony анонсувала свій новий флагманський смартфон Xperia Z4,повідомляє Лента.ру з посиланням на The Verge.

Пристрій, як і попередник Z3, що має корпус у металевій рамці, 5,2-дюймовий LCD-дисплей (роздільна здатність 1080 пікселів), пило - та вологозахист. Однак новий смартфон порівняно з торішнім флагманом став вже - 6,9 міліметра товщиною і легше - 144 грами. Помітним нововведенням стала покращена фронтальна камера: вона оснащена ширококутним об'єктивом і цифровою стабілізацією зображення. Також з'явився таймер для селфи.

Z4 отримав восьмиядерний процесор Snapdragon 810 з тактовою частотою 2 гігагерца, 3 гігабайти оперативної пам'яті і основну 20,7-мегапіксельну камеру. Ємність батареї становить 2930 міліампер-годин.

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Sony не оголосила ні про орієнтовну ціну Z4, ні про початок його поставок за кордон. Відомо лише, що цього літа смартфон буде доступний в Японії в наступних колірних рішеннях: білому, чорному, мідному та блакитному.

За заявами компанії, новим пристроєм Sony має намір зайняти ринок смартфонів вищої цінової категорії, конкуруючи з флагманами Samsung і Apple.

У лютому компанія оголосила, що зменшить витрати на свої підрозділи по ТБ і мобільним телефонам, тоді як фокус виробника зміститься на відеоігри та сенсори для камер. Також Sony заявила, що більше не переслідує цілі підвищення продажів у смартфонах.