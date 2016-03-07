Комп'ютери Mac вперше заразилися вірусом-вимагачем

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

«Ця програма безумовно стала першою у своєму роді в історії. Вона функціональна, шифрує файли і вимагає викуп», —заявив агентству директор компанії Palo Alto Threat Intelligence Райан Олсон.

Хакери заражають комп'ютери Mac через зіпсовану копію популярної програми, пояснюють фахівці. Її нібито остання версія 2.90 з'явилася 4 березня. При завантаженні на комп'ютер вона залишається неактивною три дні, а потім починає шифрувати файли користувача і вимагати за розшифровку викуп в один біткоїн (близько 400 доларів США).

Читайте такожApple опублікувала список постраждалих в результаті кібератаки додатків

Представник компанії Apple заявив, що компанія здійснює кроки, щоб запобігти подальшому поширенню шкідливої програми. Він відмовився повідомити інші подробиці.

Виробник легальної програми KeRanger порадив користувачам негайно встановити оновлення до версії 2.92, якщо вони підозрюють, що вони можуть бути заражені.

Читайте такожApp Store зазнав першої великої кібератаці