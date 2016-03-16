Boeing показав нового підводного робота

Робот здатний повністю автономно перебувати під водою протягом декількох місяців. Його довжина становить 15,5 м, повідомляє N+1. Робот обладнаний енергетичною системою, що перезаряджається, подробиці якої не розголошуються, для його обслуговування не потрібний спеціальний корабель підтримки, як для інших підводних роботів. Він може збирати дані, включаючи картографування дна, і передавати їх оператору.

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Технічні подробиці про Echo Voyager не наводяться. Цей робот став третім улінійці підводних апаратів Voyager. Раніше Boeing представив глибоководний автономний апарат Echo Ranger водотоннажністю п'ять тонн. Цей апарат здатний занурюватися на глибину до 3 тис. м. Довжина робота становить 5,5 м, а діаметр - 1,27 м.