Boeing запатентував авіаційний двигун, що працює на енергії термоядерних вибухів

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mail.

Передбачається, що високопотужні лазери зможуть вистрілювати з радіоактивних ізотопів водню, що потрапляє в камеру згорання. В результаті почнеться ядерна реакція синтезу. Весь процес нагадує невеликий термоядерний вибух. Продукти реакції (водень або гелій) будуть виходити через сопло двигуна, створюючи тягу.

Крім того, термоядерні реакції будуть нагрівати перегородку камери згоряння, яка покрита ураном-238. В результаті його контакту з високоенергетичними нейтронами буде виділятися колосальне тепло. На перегородку подається охолоджувальна рідина: випаровуючись, вона буде обертати спеціальну турбіну — енергія від останньої повинна приводити в дію лазери.

Автори патенту відзначають високий ККД пристрою: за винятком дейтерію і тритію, йому практично не потрібні зовнішні джерела енергії.

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Повідомляється, що лазерно-термоядерний двигун також може працювати на ракетах-носіях, реактивних снарядах і навіть космічних кораблях. Однак поки що він існує лише на папері. Технологія двигуна настільки складна і сумнівна з точки зору безпеки, що практична її реалізація поки не стоїть на порядку денному.

У більшості сучасних літаків використовуються двигуни турбовентиляторів, всередині яких вентилятори і турбіни стискають повітря і підпалюють паливо, створюючи необхідну для польоту тягу.

Як повідомляв УНІАН раніше, австралійські вчені і техніки першими в світі надруковані на 3D-принтері діючий реактивний двигун.