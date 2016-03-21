Apple знизила базову ціну на Apple Watch до $299

Раніше Apple Watch коштували $349. Також він представив нові ремінці для годинників, зроблені з чотиришарового нейлону і виконані в різних кольорах, передає kommersant.ru.

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Крім цього, старший віце-президент з маркетингу Apple Філ Шиллер представив нову модель iPad Pro з діагоналлю екрану 9,7 дюйма. У новому iPad Pro представлена технологія True Tone, яка аналізує колірну температуру навколишнього середовища і підлаштовує під неї зображення.

Пристрій оснащений 4 динаміками з «неймовірно потужним процесором А9Х». Планшет підтримує перо Apple Pencil. Камера в планшеті така ж, як у iPhone SE, також з'явився спалах Retina Flash. Стартова ціна планшета - $599 за планшет з 32 Гб пам'яті, $749 за 128 Гб.

Також вперше представлена версія пристрою на базі iOS з об'ємом пам'яті 256 Гб. Така модифікація буде коштувати $899. Передзамовлення нових iPad починається 24 березня, продаж - 31 березня.