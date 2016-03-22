Вчені визначили, що всі люди - аутисти

Група дослідників з Брістольського університету, Інституту Броуда і Загальноклінічної лікарні штату Массачусетс виявила зв'язок між генетичними мутаціями, пов'язаними з аутизмом, і легкими симптомами розладу соціалізації у здорових людей. Стаття опублікована в журналі Nature Genetics, пише Лента.ру.

Вчені використовували кілька наборів даних для того, щоб знайти асоціацію між генетичними факторами захворювань аутистичного спектру і поведінковими особливостями широких верств населення. По-перше, це результати довготривалого дослідження батьків і їх дітей, народжених у 1991-1992 роках в Брістолі (Великобританія). По-друге, це дані міжнародних досліджень за генетичними ознаками, пов'язаних з аутизмом.

Після того як дослідники визначили мутації, які в сукупності можуть призводити до аутизму, вони перевірили, чи пов'язані окремі генетичні варіації з труднощами соціальної взаємодії, комунікацій та порушень мовлення. Результати показали, що окремі генетичні фактори дійсно асоційовані з певними поведінковими рисами, а також особливостями психологічного розвитку у здорових дітей. При певному поєднанні генетичних ризиків виникають захворювання аутичного спектру.

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«Ми можемо використовувати дані про поведінку і когнітивні особливості, щоб розкрити механізми дії генетичних факторів. Тепер у нас є спосіб дізнатися, які захворювання і інші фенотипічні ознаки пов'язані з певними типами генетичного ризику», — говорить один з авторів дослідження Еліс Робінсон.

Дослідження продемонструвало, що між здоровими людьми і аутистами існують проміжні стани, що утворюють безперервний континуум.

Раніше китайським вченим вдалося вивести мавп з вродженим захворюванням, що нагадує за своїми симптомами аутизм. Для цього вони вбудували в геном тварин ген, зайва копія якого у людей призводить до затримки розумового розвитку і порушення соціалізації.