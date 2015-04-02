В Україні відзначили Міжнародний день поширення інформації про аутизм "блакитними" акціями та пікетом Міносвіти

Діти, які страждають на аутизм, зібрали з розмальованих блакитних шматочків пазлу сердечко, що символізувало можливості таких дітей до навчання, а також випустили в небо блакитні повітряні кульки, повідомляє Радіо Свобода.

«У цих дітей дуже багато проблем. Це і сприйняття соціумом, це і низький рівень діагностики і навчання. Дітям з цим діагнозом дуже важко навчатися у звичайних класах. Крім того, не всі знають як таким дітям допомогти. Дуже мало вихователів та вчителів ознайомлені з сучасними методами корекції аутизму. Мені особисто допоміг досвід таких мам, як я», – розповіла організатор акції «Київ у блакитному», голова правління співтовариства особливих сімей «Ми разом» Ольга Ладна.

Читайте такожНосії генів аутизму мають високий рівень інтелектуЗа статистикою, кожна 88 дитина страждає на аутизм, втім виявлення хвороби у віці до 2 років дає шанс повністю подолати недугу. Щороку в Україні діагностують на 30% більше випадків аутизму, однак до сих пір немає жодної державної спеціалізованої установи, яка б надавала комплексну допомогу таким дітям.

Окрім Києва, акції до Дня інформування про аутизм проходять також у Львові, Рівному, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Харкові, Кривому Розі та Одесі.

Також у Києві сьогодні Асоціація батьків дітей з аутизмом і Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім» провели пікет під Міністерством освіти, вимагаючи припинити ізоляцію таких дітей в освітній системі.

"Таких ми не беремо ... інклюзії для аутистів немає ... ваша дитина не така ... навіщо мені не такі діти в школі ... наші вихователі (вчителі) не знають, що робити з вашою дитиною ..." - практично кожен день я чую історії батьків дітей з аутизмом , яким вказують на двері. У наших дітей багато проблем, але найболючіше - це неможливість отримати освіту, неможливість бути в середовищі своїх однолітків", - розповідає Євгенія Панічевська, голова Асоціації батьків дітей з аутизмом, яка ініціювала акцію.

Аби продемонструвати становище дітей з аутизмом в освітній системі, організатори поставили під міністерством прозору "камеру", в якій сидить дитина.

Довідка. 2 квітня у світі визнано Днем поширення інформації про проблеми аутизму. Цю дату було встановлено резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 21 січня 2008 року з метою підкреслення необхідності допомагати людям з цим невиліковним розладом, а також підвищення рівня їх життя.

У світі у цей день традиційно підсвічують головні споруди: хмарочоси в мегаполісах США, Ейфелеву вежу у Парижі, Біґ-Бен у Лондоні тощо. Також блакитним сьогодні засвітяться Оперний театр та Ратуша у Львові.