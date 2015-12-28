Захоплені спецназом США архіви ІДІЛ розкривають її оргструктуру

Таким чином, у угрупування з'явилися зародкові форми державності, що дозволяють управляти захопленими територіями в Сирії, Іраку та інших країнах, повідомляє "Голос Америки".

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Опис ієрархічної структури місцевої бюрократії, в тому числі суперництва між чиновниками, а також правові кодекси у формі релігійних суджень-фетв, містяться в пакеті документів, захоплених американським спецназом в ході травневого рейду в Сирії, коли був убитий головний фінансист "Ісламської держави" Абу Сайяф.

За словами влади США, документи допомогли їй скласти більш чітке уявлення про збройне угруповання, чия здатність контролювати захоплені території вразила багатьох. З цих документів можна зрозуміти, як колись невелике угруповання розробило складну бюрократичну систему для управління доходами від захоплених нафтових свердловин і вкрадених старожитностей і контролю над підкореним населенням.

"Це дійсно проливає світло на ситуацію. У них високий рівень бюрократизації та організації – всі ці дивани, комітети", – зазначає спеціальний посланець президента США Барака Обами в коаліції по боротьбі з ісламістами Бретт Макгерк.

Приміром, один з диванів, який за своїм призначенням приблизно дорівнює міністерствам, відповідає за природні ресурси, у тому числі за експлуатацію старожитностей. Інший займається "військовими трофеями", в тому числі рабами.

«"Ісламська держава зацікавлена у створенні державності та іміджу халіфату більше, ніж яке-небудь інше джихадистське угруповання. Так що формальна організація не тільки практична, коли контролюєш так багато суміжних територій і великих міст, але й зміцнює образ державності», – вважає науковий співробітник дослідницького центру Близькосхідний Форум і експерт по структурі ІД Айменн аль-Тамімі.

Документи також відображають, що ІД вкрай педантично підходить до управління нафтогазовим сектором, ретельно відстежуючи пов'язані з ним дані, хоча ця індустрія не відрізняється особливою складністю, зазначає фахівець Держдепартаменту з енергетичних питань Амос Хохстейн.

За словами влади США, документи допомогли міжнародній коаліції по боротьбі з ІД виявити слабкі місця угруповання. США і їх союзники використовують авіаудари для ослаблення нафтової інфраструктури та знищення ключових лідерів ІД.

Документи показують, що в "Ісламській державі" також є суперництво між чиновниками і особисті конфлікти, властиві бюрократії. У листі дивану з природних ресурсів від 21 листопада вказується, що за старожитності відповідає Абу Сайяф: "Причина в тому, що він володіє великим досвідом в цій сфері, а Абу Джихад аль-Тунісі – простак, який не впорається з цим відділом".

Агентству Reuters, яке володіє деякими з документів, не вдалося отримати незалежне підтвердження автентичності документів, які складають частину захопленого в Сирії архіву. Американський спецназ отримав більшу кількість даних у вигляді комп'ютерних жорстких дисків, флеш-накопичувачів, CD і DVD-дисків і паперів.

Багато з цих документів являють собою фетви – релігійні постанови з різних проблем, від зґвалтування полонянок і поводження з рабами, у яких є малолітні діти, до питання про те, коли синові дозволено вкрасти гроші у батька, щоб відправитися на священну війну – джихад.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило про раніше неопубліковану постанову комітету з досліджень і фетв ІД, яке допускає відбір внутрішніх органів у полонених. Це викликало побоювання, що угруповання може займатися нелегальною торгівлею людськими органами.

У буклеті під назвою "З вказівок Творця з захоплення полонених і рабства" викладено правила поневолення жінок, захоплених у переможених "невірних". Автори документу, датованого жовтнем 2014 року, намагаються підкріпити правила ісламськими законами.

Посилаючись на висловлювання пророка Мохаммеда, автор буклету закликає проявляти до полонених і добро, і жорстокість. Згідно з текстом, взятих у рабство жінок не можна розлучати з дітьми, але мати з ними сексуальні стосунки бойовикам ІД дозволяється.

За словами Айменна аль-Тамімі, фетви покликані підкріпити заяви "Ісламської держави" про те, що вона є легітимною. Правила стосуються не тільки захоплених територій в Іраку і Сирії, але і самопроголошених провінцій "Ісламської держави" в Африці, на Синаї і в Південній Азії. У них розглядаються навіть побутові питання.

Так, в документах є постанова про процедуру реєстрації потенційних бойовиків: ім'я, стать і контактна інформація: номер телефону або контакт в Skype або WhatsApp.