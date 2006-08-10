Peugeot представить задньомоторний купе потужністю 700 к.с. (фото)

На Паризькому автосалоні, що відкривається у вересні, компанія Peugeot представить незвичайний експериментальний автомобіль - чотирьохдверний розкішний купе з 12-циліндровим турбодизельним мотором. Причому цей двигун розташований не спереду, а ззаду - перед задньою віссю.

Ніяких подробиць про цю новинку, яка дістала ім`я Peugeot 908 RC, поки що немає. Відомо лише, що її мотор - майже точна копія нового гоночного двигуна, який встановлюватиметься на спортпрототипи, призначені для участі в гонках Ле Ман. Його потужність становить 700 кінських сил, а максимальний обертовий момент - 1200 Нм.

Незвичайна для автомобілів цього типа компоновка зажадала від дизайнерів і незвичайного рішення при розробці кузова 908 RC. Його кабіну сильно зсунули вперед, а задні звіси зробили дуже довгими, щоб розмістити там гоночний мотор. Крім того, задні стійки кузова у купе мають незвичайну, витягнуту форму, а між якими знаходиться майже вертикальне заднє скло і потужний кожух двигуна.

Автолента.ру