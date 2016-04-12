NASA вдалося вивести телескоп Kepler з аварійного режиму
01:48, 12 квітня 2016Наука та IT
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Фахівцям NASA вдалося вивести космічний телескоп Kepler з аварійного режиму.
Причина збою поки не встановлена / nasa.gov
Рух апарату стабілізували, його передавальна антена спрямована у бік Землі, що дозволяє отримувати телеметрію. Причина збою, через який телескоп перейшов в аварійний режим, поки не встановлена, передає Медуза.
Як повідомляється, фахівці NASA виявили, що Kepler перейшов в аварійний режим, під час сеансу зв'язку 7 квітня, за 14 годин до запланованого маневру з метою орієнтувати телескоп на центр Чумацького шляху.
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Kepler був запущений в 2009 році. Основне завдання телескопа — пошук екзопланет. Спочатку місія була розрахована на 3,5 роки, але згодом її продовжили.
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