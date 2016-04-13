У Facebook Messenger сторонні розробники зможуть створювати ботів

Про це засновник й голова компанії Марк Цукерберг оголосив на конференції для розробників F8, передає vc.ru.

Тепер компанії зможуть створювати ботів для підтримки своїх клієнтів через Facebook Messenger. Зокрема, з їх допомогою можна повідомляти клієнтів про важливі новини з використанням зображень, посилань та кнопок дії. Також у користувачів месенджера з'явиться можливість, наприклад, замовити стіл в ресторані або ознайомитися з каталогами інтернет-магазинів.

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В ході свого виступу Цукерберг продемонстрував роботу ботів на прикладі CNN і інтернет-магазину квітів 1-800-Flowers. Перший відправляє користувачу останні новини, а за допомогою другого можна замовити квіти, використовуючи заздалегідь готові команди.

Facebook також представила інструмент для машинного навчання ботів Bot Engine, який дозволить розробникам «навчити» ботів по-різному поводитися в певних ситуаціях. В основу технології лягли розробки компанії Wit.ai, яку соцмережа придбала в січні 2015 року.

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«API для відправки і отримання повідомлень [клієнтам] більш ніж достатньо. Але якщо ви хочете створити більш складного бота, то використовуйте наш Bot Engine», — заявив на конференції віце-президент Facebook Девід Маркус.

Можливість створювати ботів для месенджера є частиною сервісу Messenger Platform, який Facebook представила в березні 2015 року. За допомогою Messenger Platform соцмережа інтегрує свій месенджер з іншими додатками. В рамках цього проекту Facebook вже співпрацює з авіакомпанією KLM, сервісом Über і музичним додатком Spotify.