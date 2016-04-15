Вчені встановили, що ракові пухлини здатні експлуатувати здорові клітини

У рамках дослідження вчені вивчили комунікаційні мережі між клітинами раку підшлункової залози. Результати показали, що дефектна версія гена KRAS, який в нормі бере участь у механізмі поділу клітин, впливає не тільки на злоякісні, але і на здорові клітини, передає Lenta.ru.

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Мутація в KRAS сприяє гіперактивності гена і, як наслідок, неконтрольованого росту клітин. KRAS мутує в 90% випадків раку підшлункової залози і в 20% усіх випадків захворювань на рак. При цьому, як виявилося, ген посилає сигнали здоровим клітинам, щоб ті виробляли фактори росту, які сама пухлина зробити не може.

Пухлина складається з двох різних типів клітин: "зіпсованих" і нормальних, які утворюють сполучну тканину. Останні виявилися залучені в заплутану мережу сигнальних взаємодій, стають "заручниками" раку і допомагають його росту і утворенню метастаз.

На думку вчених, дослідження механізмів того, як розвивається ця мережа, допоможе зрозуміти механізм розвитку ракової пухлини і її поширення по організму людини. Блокування гена, що мутує KRAS може сприяти створенню ефективних методів лікування раку.