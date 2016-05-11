Канадський школяр за картами зоряного неба знайшов місто древніх майя

Місто було виявлено в джунглях Мексики. Як передбачається, це четверте за розмірами з відомих стародавніх міст майя. Вільям назвав його Як-Чі, або "Паща вогню", передає Російська служба ВВС.

Ця новина швидко поширилася інтернетом після того, як вона була опублікована на сайті Reddit і отримала сотні коментарів.

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Вільям зацікавився цивілізацією майя в 2012 році, коли дізнався про те, що календар майя нібито передбачив на цей рік кінець світу.

Хобі поступово перетворилося на серйозні дослідження. Вільям припустив, що розташування міст майя може збігатися з складеною ними картою сузір'їв. Він проаналізував 22 зоряних атласи майя і наклав розташування зірок на супутникові знімки півострова Юкатан.

З'ясувалося, що 117 відомих міст майя дійсно знаходяться в точках, де в атласах зазначено зірки, причому яскраві зірки збігалися з найбільшими містами.

Потім Вільям наклав на карту 23-ї атлас і помітив невідповідність: з трьох зірок тільки дві збігалися з розташуванням міст. Третя зірка вказувала на точку на кордоні Мексики та Белізу, але густі джунглі в цьому районі не дозволяли розглянути земну поверхню на наявних супутникових знімках.

Теорія підлітка була відзначена призом на організованому Канадським космічним агентством конкурсі, після чого фахівці почали постачати його знімками з новітнього американського картографічного супутника RADARSAT-2.

Вільям також ретельно вивчив інтернет у пошуках знімків цього району, які датуються 2005 роком, коли пожежа випалила там рослинність.

Озброївшись отриманими фотографіями, Вільям звернувся до доктора Арману Лароку з Університету Нью-Брансвік. Вивчивши знімки і застосувавши до них цифрову обробку, вчений підтвердив, що школяр виявив велике місто з 30 будівлями та 86-метрової пірамідою.

Відкриття Вільяма Гадурі було зустрінуте з великим ентузіазмом, і Канадське космічне агентство вручило йому спеціальну медаль.