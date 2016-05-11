Instagram провів кардинальний редизайн і став чорно-білим

Крім того, з інтерфейсу пропали колірні елементи, які, як розповіли в прес-службі Instagram, відволікали увагу користувачів від фотографій і відео, передає Lenta.ru.

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У новій версії фотосервісу синя панель у верхній частині екрана і чорна в нижній стали прозорими. Крім того, Instagram вирішив використовувати нові шрифти, адаптовані для платформ iOS і Android.

Логотип також поміняли інші програми, які розробляє Instagram: сервіс для колажів Layout, а також відеосервіси Hyperlapse і Boomerang.

За словами представника прес-служби фотосервісу, новий вигляд відображає яскравість і різноманітність сьогоднішніх публікацій. "За останні 5 років спільнота Instagram сильно змінилася: тепер це не просто місце, де користувачі діляться обробленими фото, - це глобальне співтовариство людей, що публікують понад 80 млн фото і відео кожен день", - пояснили в компанії.

Про те, що Instagram тестує чорно-біле оформлення свого додатку, стало відомо наприкінці квітня.

Instagram був запущений 5 років тому. Зараз ним користуються понад 400 млн людей. Всього в Instagram опубліковано понад 40 млрд фото.