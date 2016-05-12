Потяг Hyperloop пройшов перше успішне випробування

Пристрій розміром з автомобіль, який зовні схожий на сани і приводиться в рух електромагнітами, проїхав через пустелю Невади на швидкості більше 160 км/год. Hyperloop стартував на залізничних рейках, а потім загальмував в "піщаній пастці". Це було перше успішне випробування технології "потяга майбутнього", повідомляє naked-science.ru з посиланням на Reuters.

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За планами компанії Hyperloop One, яка займається розробкою "потяга майбутнього", вже до кінця цього року він почне піднімати і переносити капсули з людьми або вантажами. Для цього в околицях Лас-Вегаса вже підготовлені спеціальні надземні труби, по яких буде рухатися Hyperloop.

За словами виконавчого директора Hyperloop One Роба Ллойда, компанія може почати регулярні вантажні перевезення до 2019 року, а пасажироперевезення – до 2021 року.

Hyperloop був задуманий Ілоном Маском в 2013 році. Проект являє собою трубу, з якої відкачано повітря, завдяки чому теоретично в ній можливо перевозити людей і вантажі зі швидкістю до 1 200 км/год. Загальні витрати на проект оцінювалися в $6 млрд.