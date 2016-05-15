Philip Morris відкрив у Києві перший магазин з продажу інноваційної системи нагрівання тютюну iQOS

03:15, 15 травня 2016
Наука та IT
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Компанія Philip Morris International 13 травня відкрила в Києві перший флагманський магазин з продажу інноваційної системи нагрівання тютюну iQOS.

Як йдеться в повідомленні компанії, Україна стала одним з перших ринків у світі, на яких iQOS став доступний повнолітнім споживачам.

"Відкриття бутіка iQOS в Києві за адресою бульвар Лесі Українки, 7Б посилить ефективність комунікації з клієнтами, як під час купівлі, так і на етапі сервісної підтримки", - зазначає Philip Morris.

Дизайн флагманського магазину iQOS витриманий у біонічному стилі – "як місце, де природа зустрічається з технологією, доповнюючи один одну".

Перед входом гостей зустрічає справжній Pop-up Park з парклетами і зарядними пристроями для електрокарів. Несучі конструкції магазину оформлені у вигляді колон. Зони розмежовані легкими перегородками з дерев'яних панелей.

При розробці інтер'єру креативний директор Ганна Іскіердо експериментувала з різними матеріалами: дерев'яні стрічки Мебіуса у welcome-зоні, трава, що пробивається крізь підлогу, стіни, що нагадують місячний ландшафт і встановлений стіл з цільного дерева. Виконавцем дизайн-концепції магазина є бюро АИММ-ГРУПП.

Зазначимо, iQOS, що з'явився у продажу на українському ринку в лютому цього року, - розробка Philip Morris International, що являє собою електронний девайс для "польоту", в якому використовується тютюн.

Прилад складається з зарядного пристрою-футляра (чарджера, "зарядника"), що нагадує футляр для окулярів або смартфон, розміром з мобільний телефон, і холдера ("держателя") – трубочки розміром з сигару.

iQOS працює на основі інноваційної технології HEAT-NOT-BURN, завдяки якій тютюн не спалюється, а нагрівається в межах точно контрольованого температурного режиму. У результаті цього замість диму виділяється аерозоль, що дозволяє споживачеві відчути справжній смак тютюну без диму і попелу, а також практично без характерного запаху.

Нагадаємо, в лютому Philip Morris International відкрила спеціалізований інтернет-магазин www.iqos.com.ua, з лінією сервісної підтримки (0-800-507-807), службою експрес-доставки та обслуговування.

З 2008 року компанія інвестувала понад 2 мільярдів доларів на розробки і фундаментальні наукові дослідження для створення альтернативних звичайним сигаретам продуктів, що виключають процес горіння, включаючи iQOS. Для роботи над проектом компанія залучила понад 400 вчених та інженерів.

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