Операція "Підгодовування": Словацька антивірусна компанія розповіла про атаки хакерів на окупованому Донбасі
Словацька антивірусна компанія ESET заявила про виявлення таргетованої кампанії кібершпіонажу в Україні.
Згідно з її дослідженням , операція «Підгодовування» має вірогідно українське походження, повідомляє AIN.
В дослідженні детально описуються методи атаки і надаються дані та рекомендації, як виявити шкідливе ПЗ.
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«Операція Groundbait («Підгодовування») є поточною операцією кіберстеження за окремими особами в Україні. Група хакерів, задіяна в операції, запустила цілеспрямовану і, можливо, політично мотивовану атаку для шпигунства за наперед визначеними цілями», - йдеться в повідомленні.
В основному операція "Підгодовування" направлена на представників "ДНР" і "ЛНР". Серед інших мішеней кіберзлочинців - українські державні урядовці, політики, журналісти, а також інші відомства.
"Цілком імовірно, що зловмисники працюють на території України", - зазначили в компанії.
В кінці дослідження словацька компанія надає дані для виявлення шкідливого ПО.
AIN.UA звернувся за коментарями щодо цієї операції до СБУ, а також авторів дослідження, але поки не отримав відповіді.