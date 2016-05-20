Операція "Підгодовування": Словацька антивірусна компанія розповіла про атаки хакерів на окупованому Донбасі

Згідно з її дослідженням , операція «Підгодовування» має вірогідно українське походження, повідомляє AIN.

В дослідженні детально описуються методи атаки і надаються дані та рекомендації, як виявити шкідливе ПЗ.

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«Операція Groundbait («Підгодовування») є поточною операцією кіберстеження за окремими особами в Україні. Група хакерів, задіяна в операції, запустила цілеспрямовану і, можливо, політично мотивовану атаку для шпигунства за наперед визначеними цілями», - йдеться в повідомленні.

В основному операція "Підгодовування" направлена на представників "ДНР" і "ЛНР". Серед інших мішеней кіберзлочинців - українські державні урядовці, політики, журналісти, а також інші відомства.

"Цілком імовірно, що зловмисники працюють на території України", - зазначили в компанії.

В кінці дослідження словацька компанія надає дані для виявлення шкідливого ПО.

AIN.UA звернувся за коментарями щодо цієї операції до СБУ, а також авторів дослідження, але поки не отримав відповіді.