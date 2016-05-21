NASA показало знімок "роз'їденої місцевості" Плутона

Регіон отримав неофіційну назву "Землі Венери" і являє собою унікальний для карликової планети Сонячної системи ландшафт. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на NASA.

"Земля Венери" складається з рівнин у формі багатокутних блоків, розділених один від одного темними каналами шириною 3-4 кілометри. На місцевості також присутні ударні кратери діаметром до 25 кілометрів. Це вказує на давнє походження території.

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Вчені досі не бачили таких структур на планетах Сонячної системи. Найбільш схожими на них є каньйони лабіринту Ночі на Марсі. На Червоній планеті вони виникли в результаті тектонічних процесів (розтягування і розтріскування поверхні небесного тіла).

На Плутоні канали могли утворитися в результаті аналогічних процесів. Долини, що розділяють блоки, могли з плином часу розширитися через переміщення азотного льоду або його сублімації (перехід матерії з твердої фази в газоподібну).

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На представленому NASA зображенні на нижньому малюнку показані багаті метановим льодом території (відмічені фіолетовим кольором). Метан в твердому стані чутливий до сублімації в умовах Плутона.

Представлене NASA зображення зроблено науковим інструментом MVIC (Multispectral Visible Imaging Camera) на відстані 33,9 тисячі кілометрів від Плутона за 45 хвилин до мінімального зближення з карликовою планетою. Роздільна здатність зображення становить 680 метрів на піксель.