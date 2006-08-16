Mitsubishi веде розробку нової моделі Lancer (фото)

Японський концерн Mitsubishi веде розробку нової моделі Lancer, яку планує вивести у виробництво вже в 2008 році. Не зважаючи на обстановку секретності, приховати новинку від об`єктивів американських папарацци не вдалося.

Детальної інформації щодо авто дотепер мало, але відомо, що його випускатимуть як модель 2008 року. Крім того відомо, що машина буде побудована на платформі GS, яка є основою для вже відомого Dodge Caliber.

За непідтвердженими поки даними, версія Evo X буде оснащена двигуном потужністю 300 к.с., а власна вага автомобіля (з повною заправкою пальним, оливою і водою, але без ваги пасажирів) буде легшим, ніж у нинішнього Evo.

Утро.ру