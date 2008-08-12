Американці захищають сайт Саакашвілі від російських хакерів

Американська компанія Tulip Systems, яка обслуговує сайт президента Грузії Михайла Саакашвілі, веде боротьбу з атаками російськими хакерами, повідомив агентству РІА “Новости” виконуючий обов`язки голови компанії Том Берлінг.

За його словами, сайт піддають DDoS-атакам з 500 IP-адрес одночасно. Після блокування адрес атаки поновлюються з інших IP, і так, як повідомив Берлінг, триває з суботи.

Компанія Tulip Systems взялася до роботи з сайтом у суботу після того, як її президент Ніно Дожашвілі запропонувала адміністрації Саакашвілі свої послуги. За словами Дожашвілі, сайт атакують переважно з Москви і Санкт-Петербурга.

При DDoS-атаці безліч комп`ютерів посилають запити до сервера, таким чином знижуючи його відгук, внаслідок чого сайт працює дуже поволі або повністю відключається.

Протягом останніх кількох днів хакерських атак зазнали також сайти МЗС Грузії, агентства РІА “Новости” і Комітету з інформації і друку Південної Осетії.