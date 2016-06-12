Вчені виявили в Індії сліди хижого динозавра, що жив 150 мільйонів років тому

Ланцюжок скам'янілих трипалих відбитків був знайдений посеред пустелі Тар поблизу міста Джайсалмер групою вчених відділення геології та зоології місцевого університету Джай Нарайн Віас, повідомляє ТАСС.

"Нам вдалося виявити трипалі відбитки лап динозаврів з потужними кігтями і великими подушками-пальцями розміром понад 30 см, - заявив доктор Вірендра Сінгх Парихар. - За попередніми оцінками, їх залишив ящір до 3 м заввишки і 5-7 метрів завдовжки, що жив на морському узбережжі".

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Одне з основних завдань експедиції - виявлення в Індії скам'янілостей літаючих і морських рептилій, що раніше не зустрічалися тут, і басейн Катч, а також геологічна формація Вайсакхі в районі Джайсалмера вважаються надзвичайно підходящими для цього місцями. Тар або, як ще її називають, Велика Індійська пустеля, особливо цікава в геолого-історичному сенсі для вивчення скам'янілостей, оскільки в цьому районі море було, принаймні, чотири рази за останні 280 мільйонів років - у тріасовому, міловому, кайнозойському періодах. Воно залишило у відкладах численні скам'янілі фрагменти рослин і тварин.

Як зазначив професор Суреш Чандра Матур, перші результати вже надихають, адже сліди Eubrontes Gleneronsensis були виявлені в Індії вперше, хоча раніше вони зустрічалися по всьому світу - у Франції, Польщі, Словаччині, Італії, Іспанії, Швеції, Австралії та США. "Це відкриває нові горизонти у пошуках вимерлих динозаврів в цьому регіоні", - підкреслив він.

Ще однією сенсацією стало відкриття палеонтологічного пласту зі слідами масової загибелі тварин в районі формації Фатегарх. На так званому кістковому ложі серед безлічі скам'янілостей динозаврів, крокодилоїдів, черевоногих молюсків і риб зустрічаються загадкові магнітні кульки, які періодично знаходять в древніх геологічних шарах. На думку професора Матура, це відкриття допоможе пролити світло на таємниче зникнення динозаврів.

Як відомо, тероподи - один з підрядів ящіротазових динозаврів, переважно хижих, які пересувалися на двох ногах. Вони становили близько 37% всіх видів динозаврів, найбільш відомим з них завдяки світовому кінематографу і фільму "Парк Юрського періоду" (Jurassic Park, 1993) став тиранозавр.