Американські вчені розробляють щеплення від ВІЛ з "нейтралізуючим антитілом"

Про це свідчить лист, надрукований в американському журналі Nature групою вчених на чолі з Мішелем Нуссенцвайгом з Рокфеллерівського університету в США, повідомляє ТАСС.

Відповідно до публікації, мова йде про так зване "нейтралізуюче антитіло" під кодовим позначенням 3BNC117. Воно було виділено з організму одного з унікальних пацієнтів, що володіє природним імунітетом до ВІЛ. У цих людей навіть при зараженні вірусом інфекція не розвивається, а пригнічується природним шляхом.

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Тепер група Нуссенцвайга спробувала використовувати ін'єкції цього ж антитіла для пригнічення ВІЛ у звичайних пацієнтів. Дві групи носіїв вірусу в жорстко контрольованих умовах припинили приймати звичайні ліки; замість цього їм були зроблені серії ін'єкцій. У всіх 13 учасників експерименту вірусне навантаження залишалося досить низьким щонайменше 5 тижнів після останнього щеплення, тобто вдвічі довше від нормального терміну.

У шістьох захист діяв як мінімум 9 тижнів. Був відзначений і 19-тижневий рекорд. Неприємних побічних ефектів не спостерігалося.

За повідомленням газети Los Angeles Times, Нуссенцвайг визнає, що говорити про ліки від ВІЛ/СНІД поки рано. На його погляд, "це дуже висока планка". Але він вже мріє про щеплення для захисту здорових людей від зараження. На приматах такі експерименти вже проводилися і принесли обнадійливі результати.

"У моїх мріях це щось на зразок щеплення від грипу, - сказав керівник наукової групи. - Раз на рік робиш - і все". Видання наводить також відгук головного інфекціоніста Америки доктора Ентоні Фаучі, який назвав роботу Нуссенцвайга і його колег "чудовим дослідженням" в "дуже конкурентній сфері".