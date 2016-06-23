Літак на сонячних батареях вперше перетнув Атлантичний океан (фотогалерея)

Як повідомляє Reuters, політ тривав понад 71 години. Літак по черзі пілотують швейцарські пілоти Бертран Піккар і Андре Боршберг.

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Крейсерська швидкість повітряного судна становить близько 70 км/ч, воно обладнане більш ніж 17 тис. сонячних батарей, а розмах крил більше, ніж у Boeing 747.