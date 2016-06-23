Швейцарський електромобіль встановив світовий рекорд прискорення (відео)

Машина змогла розігнатися з нуля до ста кілометрів на годину за 1,513 секунди. За цей час вона покрила відстань трохи менше 30 метрів, передає N+1.

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Електроболід створила команда AMZ Racing з 30 осіб, до якої увійшли студенти Швейцарської вищої технічної школи Цюріха і Університету прикладних наук Люцерна.

Електромобіль зроблений з вуглепластика і його маса становить всього 168 кілограмів. Машина оснащена мотор-колесами, здатними розвивати потужність в 200 кінських сил і крутний момент в 1700 ньютон-метрів.

Попередній рекорд прискорення належав електромобілю E0711-6, розробленому командою студентів Green Team з Університету Штутгарта. У липні 2015 року їх машина змогла розігнатися з нуля до ста кілометрів на годину за 1,779 секунди. E0711-6 також оснащена чотирма мотор-колесами з обертовим моментом в 1200 ньютон-метрів.

Слід зазначити, що в липні минулого року Green Team всього на 0,006 секунди перевершила попередній рекорд, встановлений електромобілем Grimsel в 2014 році. Тоді швейцарський гоночний електромобіль зміг розігнатися з нуля до сотні за 1,785 секунди.