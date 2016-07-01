Український хакер зламав понад шість тисяч комп'ютерів в 100 країнах світу

Про це повідомляється на офіційному сайті приватної української команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CyS Centrum.

«На поточний момент йому (хакеру - УНІАН) вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 361 КК України. За більш ніж півтора року з використанням вищезгаданої програми було заражено понад 6 тис. комп'ютерів з більш як 100 країн світу. У ТОП-7 країн за кількістю заражень потрапили: США, Росія, Польща, Таїланд, Німеччина, Велика Британія і Україна», - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними CyS Centrum, хакерській атаці піддалися також логіни і паролі від веб-ресурсів банків і державних установ України.

Як повідомляється на офіційному сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, зловмисник розміщував шкідливі посилання на програму Pony v2.0 у тематичних групах ігрової спільноти Steam. Після потрапляння на комп'ютер жертви програма збирала всі дані про імена і паролі користувача, після чого відправляла їх хакеру. Загалом зловмисник викрав понад 15 тис. облікових записів Steam.

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«Як виявилося, злочинець хотів збагатитися за рахунок продажу гральних електронних аксесуарів на зразок ключів від скринь гри "DOTA 2", отриманих у результаті несанкціонованого доступу до комп'ютерів жертв», - уточнили у кіберполіції.

При цьому, згідно з даними правоохоронців, більшість викрадених даних належать громадянам США і країн Євросоюзу. У загальній сумі кількість скомпрометованих паролів українських користувачів становила лише 3,74%.

Довідка УНІАН. Кіберполіція - це підрозділ Національної поліції України, основною метою якого є миттєве реагування на кіберзлочини і кіберзагрози, а також ведення міжнародного співробітництва зі знешкодження транснаціональних злочинних угруповань у цій сфері. Набір до української кіберполіції розпочався у жовтні 2015 року.