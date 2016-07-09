NASA показало знімки водних каньйонів Марса

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на NASA.

Науковий інструмент HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) орбітальної станції MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) виявив 41 ділянку, на якій підозрюється існування спадаючих із схилів потоків рідкої води: темні лінії з'являються в літній період і знакиють у зимовий. Кількість таких потоків на кожній з ділянок розміром 5,4 на 12,0 кілометра оцінюється в тисячу.

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Джерелом солоної води в літній час вчені називають підповерхневі заморожені льоди. Об'єм води, який може виробляти до утворення таких потоків, оцінюється в 30-100 тисяч кубічних метрів. Ця рідина могла б заповнити приблизно 10-40 олімпійських басейнів.

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Долини Марінера у приекваторіальній частині Марса являють собою найбільший каньйон у Сонячній системі. Його протяжність оцінюється в 4,5 тисячі кілометрів.