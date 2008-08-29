Україна купила в Ізраїлі літак-розвідник

Компанія "Укрспецекспорт" купила в Ізраїлі для Міноборони України один безпілотний літальний апарат. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції генеральний директор "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук. За його словами, ця техніка "є сучасним видом забезпечення військових дій". Водночас він висловив жаль, що держава не профінансувала розробку "безпілотників" на українських підприємствах, які вже створили дослідні зразки такої техніки.

У прес-службі Міноборони РосБізнесКонсалтингу повідомили, що безпілотний апарат купується вперше. Тут зазначили, що швидше за все йдеться про літак-розвідник, який може в реальному часі передавати на командний пульт інформацію про бойову обстановку. Таких апаратів в українському оборонному відомстві поки що не було.