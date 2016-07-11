Літак Solar Impulse 2 вийшов на черговий етап кругосвітнього польоту

Як повідомляє Reuters, літак вилетів рано вранці в понеділок. Очікується, що політ займе 50 годин 30 хвилин.

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Літак, який почав свій шлях в Абу-Дабі, пілотують швейцарські льотчики Андре Боршберг і Бертран Піккар.

Даний етап повинен закінчитися в Єгипті.

Нагадаємо, Solar Impulse 2 благополучно приземлився в Севільї вранці 23 червня після майже триденного перельоту через Атлантичний океан.