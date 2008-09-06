"ПриватБанк" дає 2,5 тисячі за повідомлення про скімери

За кожне достовірне повідомлення про скіммери (пристрої, що прочитують інформацію з магнітної стрічки платіжної картки, дозволяючи легко виготовити її дублікат) «ПриватБанк» гарантує винагороду у розмірі 2,5 тис. грн.

Про це говориться в повідомленні прес-служби банку.

У повідомленні також зазначається, що в Києві співробітник «ПриватБанку» демонтував таке устаткування і здав міліції. Ніхто з клієнтів не постраждав.

31 серпня в Києві при знятті готівки в одному з банкоматів на вул.Волоській співробітник філіалу «Розрахунковий центр» «ПриватБанку» виявив на банкоматі накладки на клавіатурі і картоприймачі, якими користуються шахраї для зняття інформації з пластикових карт клієнтів.

«Розуміючи, що шахраї з пристроєм прийому радіосигналу перебувають поблизу банкомату, і до прибуття оперативної групи міліції ще десятки клієнтів можуть стати жертвами злочинців, банкір повідомив про знахідку службу безпеки банку, потім демонтував «устаткування» і передав його разом із заявою про подію до правоохоронних органів», - говориться в повідомленні.

Завдяки вчасному зверненню до служби безпеки ніхто з 92 клієнтів «ПриватБанку» та інших банків, які встигли стати жертвами шахраїв, не постраждав. Всі скомпрометовані карти своєчасно заблоковано. За фактом шахрайства порушено кримінальну справу. Співробітник банку, який виявив шахрайське устаткування, одержав премію - 2500 грн.

Як повідомили у службі безпеки «ПриватБанку», за останній місяць це вже другий подібний випадок у Києві, що може говорити про наявність в столиці організованої злочинної групи, що займається крадіжкою інформації з платіжних карт. Банкіри закликають киян бути уважними при користуванні банкоматами і про будь-який підозрілий випадок повідомляти в службу безпеки «ПриватБанку» за телефоном 8-800-500-00-30 або в міліцію.