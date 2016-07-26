Навколо світу за півтора року: як проходила подорож літака на сонячній енергії Solar Impulse 2 (фото)
11:49, 26 липня 2016Наука та IT
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Агентство Reuters зібрало кращі фотографії з навколосвітньої подорожі швейцарського літака Solar Impulse 2, який функціонує на сонячній енергії.
REUTERS
Частина фото зроблена пілотами літака, а частина надана агентству третіми особами.
Тут можна побачити фото Solar Impulse 2 у небі над американськими Сан-Франциско, Нью-Йорком, Гаваями, японською Нагоєю, єгипетським Каїром, Об'єднаними Арабськими Еміратами та іншими частинами світу.
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Також є фотографії після завершального перельоту до Абу-Дабі.
Як повідомляв УНІАН, літак на чистій енергії Сонця стартував 9 березня 2015 року з арабської Абу-Дабі, його позмінно вели два швейцарські пілоти Бертран Пікар і Андре Боршберг.
26 липня 2016 року завершився останній, 17-й за рахунком переліт літака з Каїра в Абу-Дабі.
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